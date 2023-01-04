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      Северо-Казахстанская область

    Плохая видимость сохраняется на дорогах СКО

    4 Января 2023, 10:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили о сохраняющейся плохой видимости на республиканских трассах. Водителей попросили не выезжать без острой необходимости за пределы населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наблюдается ухудшение погодных условий - метель, буран, плохая видимость - настоятельно рекомендуем не выезжать в дальний путь. При выезде не забывайте обеспечить себя и своих пассажиров теплой одеждой и едой, проверяйте своей автомобиль на предмет технического состояния и готовности к трудному проезду», - говорится в сообщении дорожной организации.

    На автомобильных дорогах республиканского значения, расположенных в регионе, работают 77 единиц техники.

    Снегоуборочная техника всю ночь работала и в Петропавловске.

    В среду, 4-го января, по области погода остается неблагоприятной. Служба спасения распространила штормовое предупреждение из-за угрозы усиления ветра до 28 метров в секунду и сильной метели.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Дороги
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