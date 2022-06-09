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    Плод недоношенного ребенка найден в канализации Актау

    9 Июня 2022, 19:49

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Плод недоношенного ребенка обнаружен в канализации Актау. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «9 июня в 11:51 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 32 микрорайоне в канализации найден плод младенца. На месте работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия. Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 001 УК РК «Смерть лица», - сообщили в ДП Мангистауской области.

    По некоторым данным, у матери произошел выкидыш, плоду три-четыре месяца.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область
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