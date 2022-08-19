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    Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя

    19 Августа 2022 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За плевок в общественном месте казахстанцам грозит штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, или 15 900 тенге. За повторное нарушение в течение года – штраф удваивается вдвое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В случае уплаты штрафа в течение 7 дней со дня получения уведомления, размер административного штрафа сокращается на 50%. Указанная статья (статья 434-2 Кодекса РК об административных правонарушениях) введена в конце 2019 года, однако наказание за плевки в общественных местах ранее также существовало. В настоящее время выявление таких нарушений ведется как в автоматическом режиме, через камеры видеонаблюдения, так и непосредственно сотрудниками полиции и по сообщениям граждан. За вчерашний день нами было выявлено 23 административных правонарушения за плевки. Все лица были привлечены к административной ответственности», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана Арман Айтмагамбетов во время пресс-конференции.

    По его словам, 17 нарушений было выявлено через видеокамеры , в том числе через камеры, установленные на улицах города, и камеры Сергек. Остальные 6 случаев выявили сотрудники полиции.

    «В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией выявление подобных нарушений департаментом полиции взято на особый контроль», - добавил А. Айтмагамбетов.

    Он призвал горожан сообщать о нарушениях через мобильное приложение «102» и постараться при этом зафиксировать правонарушение.


    Автор:

    Анеля Касымова

    #Нур-Султан #МВД РК
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