Пленум Центрального совета партии «Ак жол» распределил мандаты депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоявшийся сегодня Пленум Центрального совета ДПК «Ак жол» обсудил итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента РК седьмого созыва и распределил мандаты депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Демократической партии Казахстана «Ак жол».

Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением Пленума доверены следующим кандидатам:

Перуашев Азат Турлыбекулы

Абильдаев Азамат Рахатович

Барлыбаев Ерлан Хайланович

Дюсембинов Берик Салимжанович

Ерубаев Серик Сарсенович

Еспаева Дания Мадиевна

Жумабаева Айгуль Кызыровна

Иса Казыбек Жарылкасынулы

Линник Андрей Григорьевич

Омиргали Ерлик Хайдарулы

Раманкулов Максат Базаралыевич

Сембинов Азат Талгатович

Напомним, что сегодня, 12 января в Центризбиркоме подвели окончательные итоги очередных выборов в маслихаты и Мажилис Парламента. Согласно данным ЦИК Казахстана, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» проголосовали 792 828 казахстанцев – по итогам выборов «Ак жол» получил 12 депутатских мандатов в Мажилисе.