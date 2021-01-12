Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Пленум Центрального совета партии «Ак жол» распределил мандаты депутатов

    12 Января 2021, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоявшийся сегодня Пленум Центрального совета ДПК «Ак жол» обсудил итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента РК седьмого созыва и распределил мандаты депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Демократической партии Казахстана «Ак жол».

    Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением Пленума доверены следующим кандидатам:

    Перуашев Азат Турлыбекулы

    Абильдаев Азамат Рахатович

    Барлыбаев Ерлан Хайланович

    Дюсембинов Берик Салимжанович

    Ерубаев Серик Сарсенович

    Еспаева Дания Мадиевна

    Жумабаева Айгуль Кызыровна

    Иса Казыбек Жарылкасынулы

    Линник Андрей Григорьевич

    Омиргали Ерлик Хайдарулы

    Раманкулов Максат Базаралыевич

    Сембинов Азат Талгатович

    Напомним, что сегодня, 12 января в Центризбиркоме подвели окончательные итоги очередных выборов в маслихаты и Мажилис Парламента. Согласно данным ЦИК Казахстана, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» проголосовали 792 828 казахстанцев – по итогам выборов «Ак жол» получил 12 депутатских мандатов в Мажилисе.

    Автор:

    Политические партии Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске