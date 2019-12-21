Племянник экс-президента экстрадирован в Армению

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Находившийся в международном розыске племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна – Нарек Саргсян – экстрадирован в Армению. Ранее он был обнаружен в Праге с паспортом гражданина Гватемалы. Об этом со ссылкой на полицию Армении передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации полиции Армении, 21 декабря в сопровождении сотрудников армянской полиции из Чехии в Армению был доставлен Нарек Саргсян – племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Год назад полиция Армении сообщила, что находящийся в международном розыске Н.Саргсян был обнаружен в Праге с паспортом гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. Далее последовало начало процесса экстрадиции, Чехия удовлетворила ходатайство Армении об экстрадиции племянника экс-президента Армении.

В июне 2018 г. Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по признакам статей УК РА о незаконном приобретении, хранении, реализации, перевозке или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также незаконном обороте, изготовлении или реализации наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.

6 июля 2018 г. Нарек Саргсян был объявлен в розыск, а 24 июля 2018 г. – в международный розыск.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Как сообщалось ранее, в рамках расследуемого ведомством уголовного дела экс-президенту Сержу Саргсяну было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах). По сообщению Специальной следственной службы Армении, Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в использовании своего должностного положения в период занятия им президентской должности с целью хищения группой лиц государственных средств в особо крупном размере – 489 160 310 драмов (порядка 1 млн. долларов). В отношении С.Саргсяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. С 2008 до апреля 2018 года Серж Саргсян был президентом Армении.

Видео полиции Армении.