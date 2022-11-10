Племенное животноводство развивается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылская область один из регионов, где традиционно развита животноводческая отрасль благодаря обширным пастбищам, представляющим собой естественную кормовую базу. В скотоводческих хозяйствах содержится в общей сложности 4,3 млн голов крупного и мелкого рогатого скота. И треть поголовья составляют племенные животные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотое руно» скотоводов

Среди регионов Казахстана Жамбылская область много лет находится в числе лидеров по развитию племенной работы в животноводстве. С каждым годом увеличивается количество племенного скота. Особо лидируют жамбылские хозяйства среди других регионов страны по разведению племенных лошадей - 24% (порядка 7% в стране). Доля племенного КРС составляет порядка 22% (республиканский показатель – около 10%), овец - более 28% (17%).

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, в Жамбылской области племенным овцеводством занимаются 993 хозяйства, в которых в общей сложности насчитывается 414 тыс. голов овец. Удельный вес племенных животных в общей численности поголовья в жамбылских хозяйствах составляет около 30%. Активно занимаются разведением племенного скота жамбылские хозяйства «Шаушен», «Бапыш-Сейсенбай», «Какпатас-Кордай», «Гамбург» и другие.

По программе «Развитие экспортного потенциала мясной продукции КРС мясного направления» в регионе строятся репродуктивные хозяйства, забойные площадки, развиваются крестьянские хозяйства. За последние годы в области создано более 20 откормочных площадок на 20 тыс. голов КРС. С вводом в эксплуатацию в регионе мясоперерабатывающего предприятия ТОО «Оңтүстік халал тағамдары» завершена работа по формированию мясного кластера с законченным циклом производства мяса и мясопродуктов.

В рамках программы «Региональный агрокомплекс «Оңтүстік» в Жамбылской области СПК «Оңтүстік» реализует проекты развития переданных в его активы четырех племенных хозяйств. К их числу относятся товарищества «Керімбай Оязбекұлы атындағы «Көктал» и «Сагынтаев» в Таласском районе, «Тоғызкент» в Сарысуском районе и АО «Племзавод «Мерке» в Меркенском районе. Эти хозяйства специализируются на племенном каракулеводстве, коневодстве и верблюдоводстве, развивают племенное мериносовое овцеводство, производство тонкорунной шерсти. Перспективными направлениями развития определены повышение мясной и шерстяной продуктивности скота, развитие селекционной работы, кормовой базы.

В этом году в рамках программы «Развитие племенного животноводства» 4 813 сельхозтоваропроизводителей региона получили 10,4 млрд тенге субсидий для проведения весенне-полевых работ, своевременного закупа кормов и зимнего содержания скота.

Развитие племенного животноводства зачастую становится главной темой традиционных семинаров-совещаний «День поля» в Жамбылской области. Племенных овец из жамбылских агрохозяйств закупают Иран, Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока.

О выгодах племенного животноводства

«Многие фермеры отдают предпочтение именно племенному животноводству, - пояснил руководитель областного управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов. - К примеру, руководитель крестьянского хозяйства «Ниет» в Меркенском районе Тауиржан Алтынбаев приобрел в Улытауской области 800 голов овец едильбаевской породы, чтобы улучшить маточное поголовье отары и увеличить производственную мощность своего хозяйства».

Фермер из Меркенского района Джалал Худайбердиев 25 лет занимается животноводством, разводит овец, верблюдов, коров, лошадей, домашнюю птицу. На территории его хозяйства оборудован забойный цех - свежая мясная продукция отправляется в близлежащие районы.

Несколько лет назад Джалал Худайбердиев занялся селекционными работами по разведению уникальной высокопродуктивной породы мясного направления, максимально приспособленной к местным климатическим условиям. Привез из Афганистана длинноухих овец породы долан, считающихся самыми дорогими овцами в мире, стоимость может доходить до 2 млн долларов за одну особь. У них носы с горбинкой и огромные, как кондиционеры, уши, которые помогают им охлаждаться во время жары. Овцы этой породы способны выдерживать до 55 градусов жары, а также сильный мороз.

По словам главы крестьянского хозяйства, в условиях резко континентального климата Меркенского района Жамбылской области доланы прекрасно себя чувствуют и быстро набирают вес. Овцы этой породы послушны и ластятся к человеку, как собаки, ими легко управлять, содержать, они устойчивы к заболеваниям. Это молодая курдючная многоплодная порода, появившаяся сто лет назад в горах Куньлунь Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае путем скрещивания местных пород с курдючными овцами из Казахстана. В результате порода долан соединила высокий рост, скороспелость и многоплодность казахских курдючных, а также высокую приспособляемость афганских овец.

Меркенский фермер Джалал Худайбердиев, в свою очередь, скрестил эту китайскую породу с казахской грубошерстной породой овец едильбай.

«Это порода многоплодная, благодаря переданным генам местной многоплодной овцы. При хорошей кормовой базе они готовы давать три окота в два года, за восемь месяцев достигают веса 48 килограммов. Плодовитость может доходить до 210%, бывают тройни и четверни. Выживаемость ягнят в среднем 90%. Молочность этих овец высокая. Мясо нежное, сочное, без запаха, очень вкусное», - рассказал фермер.

Новые породы овец выводят в Жамбылской области

Столетний юбилей через семь лет отметит старейшее племенное хозяйство Жамбылской области - АО «Племенной завод «Мерке», созданный постановлением Совета Народных Комиссаров в сентябре 1929 года в Меркенском районе Сырдарьинского округа Казахской автономной республики. В 1933 году здесь началась селекционно-племенная работа по получению высококачественной шерсти путем скрещивания местных грубошерстных пород овец с баранами породы «рамбулье», завезенными с северного Кавказа. Уже в 1934 году было получено племенное ядро овец с полутонкой шерстью, а в 1965 году была выведена и аттестована новая порода овец «южно-казахстанский меринос», хорошо приспособленная к специфическим условиям пастбищного содержания южного региона республики с резко-континентальным климатом.

На начало девяностых годов прошлого века количество голов овец в этом племенном хозяйстве превышало 31 тысячу, лошадей насчитывалось 758. Посевные площади составляли свыше 4,5 тысячи гектаров. В сложный экономический период 90-х годов поголовье племенных овец в племзаводе «Мерке» снизилось на две трети, наполовину уменьшились площади зерновых культур. Однако заводчане выстояли в тот трудный период, сохранили технический потенциал хозяйства, принципы коллективного ведения производства, и, самое главное - бесценный генофонд племенных овец.

Большим достижением меркенцев можно считать создание в 1993 году совместно с НИИ овцеводства нового «меркенского внутрипородного типа южно-казахских мериносов» мясошерстного направления, полученного путем скрещивания южно-казахских маток с бараном породы «австралийский меринос».

Новая порода переняла лучшие качества исходных пород - плодовитость, продуктивность и качество. Для ее создания ученым Научно-исследовательского института казахского овцеводства, расположенного в Жамбылской области, понадобилось более полувека.

Мясошерстная порода, соединившая лучшие качества южноказахстанских и австралийских баранов, прошла государственную экспертизу и запатентована под официальным названием «казахстанский меринос».

Отличительные черты казахстанского мериноса - повышенная мясистость, высокая шерстная продуктивность, не уступающая австралийским мериносам, отличная приспособляемость к жаркому климату юга Казахстана. Неприхотливые в содержании 120-килограммовые казахстанские мериносы способны кочевать на расстояния до 400 км, дают до 15 кг качественной шерсти, а также мясо высоких вкусовых качеств. Большого привеса можно добиться и при пастбищном нагуле летом, и при стойловом откорме зимой.

Сегодня меркенские овцы - гордость не только племзавода, но и всей сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Ежегодно здесь производят порядка 100 тонн высококачественной мериносовой шерсти (от 18 до 24 микрон), сопоставимой с австралийскими и новозеландскими аналогами.

«Маршал овцеводства» Жазылбек Куанышбаев

Именно в Жамбылской области в 2021 году прошел первый республиканский слет животноводов Казахстана в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и 125-летия дважды Героя Социалистического Труда Жазылбека Куанышбаева, работавшего в Мойынкумском районе Жамбылской области.

В народе Жазылбека Куанышбаева называют «степным академиком» и «маршалом овцеводства». В свое время он выступил инициатором расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внес большой вклад в селекцию и улучшение каракульских пород овец.

Школа овцевода Жазылбека Куанышбаева получила широкую известность в Советском Союзе, его трудовые достижения прославили мойынкумскую землю.

Сегодня дело Жазылбека Куанышбаева продолжают земляки. В целях развития каракулеводства, совместно с ведущими учеными в этой сфере, в трех овцеводческих хозяйствах жамбылского региона используется технология искусственного осеменения овец. В райцентре Мойынкумского района Жамбылской области селе Мойынкум создан музей имени Жазылбека Куанышбаева.

В рамках первого республиканского слета животноводов Казахстана в Жамбылской области прошла республиканская научно-практическая конференция, а также состоялась выставка племенного скота, на которой были представлены племенные быки, лошади, коровы голштино-фризской и швицкой породы, которых разводят жамбылские животноводы.

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Сегодня в животноводстве Жамбылской области наблюдается рост поголовья практически всех видов скота. По данным облсельхозуправления, численность крупного рогатого скота в хозяйствах области составляет более 503 тыс. голов, рост по сравнению с 2021 годом 101,5%, овец и коз – 3,6 млн голов (рост 106,2%), лошадей - 168 тыс. голов (109,9%), верблюдов - 8 тыс. голов (100.1%). Помимо этого в хозяйствах содержится 2,1 млн голов птиц (в 2021 году - 1,9 млн).

Жамбылская область является одним из преимущественно сельскохозяйственных регионов страны. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе, пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений - 3,9 тыс. га, сенокосов - 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения - 3,5 млн га.