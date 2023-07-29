Плавучий город, который будет самоадаптироваться к изменениям климата, построит японский стартап

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Японский стартап N-Ark обнародовал планы по созданию огромного плавучего города в океане под названием Dogen City, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Robb Report.

Город будет спроектирован в форме кольца, чтобы защитить его от цунами, и его целью является предоставление жителям передовых медицинских услуг, футуристической роботизированной хирургии и полного самообеспечения за счет производства продуктов питания и производства возобновляемой энергии. В городе предусмотрены даже площадки для старта космических кораблей.

Хотя проект все еще находится на стадии разработки, а дата его запуска и месторасположение не известны, он представляет собой дальновидный подход к созданию сообщества следующего уровня.

Стартап приоткрыл завесу тайны проекта – Dogen City будет состоять из трех слоев, которые компания назвала «отраслями», каждая из которых преследует свою цель. Во-первых, это пригодная для жизни, самодостаточная морская деревня, где будет располагаться непосредственное жилье. Затем подводный центр обработки данных, который естественным образом охлаждается океаном, что снижает потребление энергии. Наконец, последний слой будет заимствован у SpaceX и станет стартовой и посадочной площадкой для ракет.

Что касается продуктов питания, функциональные ингредиенты и сельскохозяйственные культуры будут выращиваться на месте с использованием инновационной технологии выращивания, которая использует морскую воду как источник питательных веществ для растений. Проект будет производить около 7 000 тонн продуктов питания в год и вырабатывать 22 265 000 кВт электроэнергии.