Плавный рост цен на услуги будет способствовать замедлению общего уровня инфляции - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана Денис Чернявский высказался о политике формирования тарифов на регулируемые услуги и ее влиянии на годовую инфляцию, передает МИА «Казинформ».

– Почему тарифы на регулируемые услуги стремительно пошли вверх и какое влияние их рост оказывает на годовую инфляцию?

– Регулируемые коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) занимают значительную долю в формировании индекса потребительских цен. В 2021 году их доля в структуре потребительской корзины составила 6%. Соответственно, динамика тарифов оказывает как существенное прямое влияние на инфляцию, так и косвенное – через удорожание себестоимости производимых товаров и услуг.

В 2018-2019 годах в Казахстане было зафиксировано максимальное в современной истории снижение тарифов на коммунальные услуги, которое не было заложено в долгосрочных тарифных планах. Это позволило достигнуть исторически минимального роста цен на услуги, что оказывало дезинфляционное влияние на общую инфляцию.

Однако одномоментное снижение цен на регулируемые услуги и сохранение их на низком уровне создает риски отложенной инфляции, т.е. неизбежного и зачастую неожиданного повышения тарифов в среднесрочной перспективе.

В настоящее время мы наблюдаем последствия несбалансированной политики формирования тарифов. Результатом административного снижения тарифов регулируемых услуг, имевшего место в период с относительно стабильным инфляционным фоном и благоприятной экономической конъюнктурой, явилось снижение рентабельности естественных монополистов. Это в последующем вынудило регулирующие госорганы повысить предельные тарифы. В ноябре текущего года тарифы выросли на 3,1% в годовом выражении – наибольший скачок наблюдался в электроэнергии (8,6%) и газоснабжении (5,5%).

Одномоментный существенный рост предельных тарифов, учитывающий предыдущую недополученную прибыль, оказывает существенное проинфляционное давление в экономике и повышает волатильность инфляции. При этом ситуация усугубляется реализацией последствий коронакризиса, а именно глобальной инфляцией и последствиями ослабления тенге.

Отложенный рост тарифов и цен, в свою очередь, периодически препятствует устойчивому формированию инфляции в пределах установленного целевого коридора, снижая эффективность проводимой политики Национального Банка.

Этот важный вопрос поднимается в рамках Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. Национальный Банк считает, что в целях обеспечения обновления основных средств и минимизации последствий от одномоментного скачка цен следует придерживаться установленной предельной величины годового роста цен на тарифы естественных монополистов. Плавный и ожидаемый рост цен на услуги будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и замедлению общего уровня инфляции.