Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Плавного снижения внешних цен на продукты ожидают в Нацбанке РК

    5 Декабря 2022, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Галымжан Пирматов поделился ожиданиями касательно индекса продовольственных цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В качестве основных факторов внешнего сектора выделю неопределенность геополитической обстановки и высокий уровень цен на продовольствие. Данные факторы продолжат быть основными при принятии решений в дальнейшем. Индекс ФАО в октябре текущего года остался практически неизменным. При этом цены на зерновые повысились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В базовом сценарии ожидается плавное снижение внешних цен на продовольствие, однако их уровень будет оставаться высоким», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

    По его словам, глобальная экономика продолжает замедляться.

    «Согласно последним прогнозам МВФ, темпы роста мировой экономики в этом году замедлятся до 3,2%. В 2023 году замедление продолжится, темпы роста составят не более 2,7%. Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимумов за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям - к концу 2024 года. В связи с этим мы ожидаем, что в перспективе внешняя среда будет дезинфляционной», - отметил спикер.

    На мировом рынке нефти ожидается, что в ближайшей перспективе поддержку рынку будут оказывать улучшение перспектив по спросу в Китае, уровень нефтедобычи в США и политика ОПЕК.

    «С учетом текущей ситуации и прогнозов международных организаций в качестве предпосылки прогноза заложена цена на нефть в 2023 году 90 долларов США за баррель с последующим снижением до 85 долларов США за баррель в 2024 году и до 79 долларов США за баррель в 2025 году» - заключил глава Нацбанка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перезапустить программу «7-20-25» с изменением условий предложили в Казахстане
    Рыбохозяйственных водоемов в СКО станет больше
    Агентство РК по регулированию и развитию финрынка опубликовало отчет «Рост в условиях риска»
    «С дипломом - в село!»: 5 300 специалистов прибыли работать в села Жамбылской области
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров