Плавного снижения внешних цен на продукты ожидают в Нацбанке РК

5 Декабря 2022, 17:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Галымжан Пирматов поделился ожиданиями касательно индекса продовольственных цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве основных факторов внешнего сектора выделю неопределенность геополитической обстановки и высокий уровень цен на продовольствие. Данные факторы продолжат быть основными при принятии решений в дальнейшем. Индекс ФАО в октябре текущего года остался практически неизменным. При этом цены на зерновые повысились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В базовом сценарии ожидается плавное снижение внешних цен на продовольствие, однако их уровень будет оставаться высоким», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, глобальная экономика продолжает замедляться.

«Согласно последним прогнозам МВФ, темпы роста мировой экономики в этом году замедлятся до 3,2%. В 2023 году замедление продолжится, темпы роста составят не более 2,7%. Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимумов за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям - к концу 2024 года. В связи с этим мы ожидаем, что в перспективе внешняя среда будет дезинфляционной», - отметил спикер.

На мировом рынке нефти ожидается, что в ближайшей перспективе поддержку рынку будут оказывать улучшение перспектив по спросу в Китае, уровень нефтедобычи в США и политика ОПЕК.

«С учетом текущей ситуации и прогнозов международных организаций в качестве предпосылки прогноза заложена цена на нефть в 2023 году 90 долларов США за баррель с последующим снижением до 85 долларов США за баррель в 2024 году и до 79 долларов США за баррель в 2025 году» - заключил глава Нацбанка.