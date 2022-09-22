Плавание вместо наркотиков - соревнования для подростков провели жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Школьники и студенты приняли участие в соревнованиях по плаванию, организованных жамбылскими полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в спортивных состязаниях приняли ученики из 13-ти школ Тараза и студенты Жамбылского политехнического высшего колледжа. Организаторs - сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции (УПН ДП) области совместно с Молодежным ресурсным центром отдела внутренней политики акимата города и общественным объединением «Нығмет нұры».

«Соревнования проводились под лозунгом «Молодежь против наркотиков». Проводя такие мероприятия, мы надеемся воодушевить молодых людей на достижение спортивных результатов, сподвигнуть вести здоровый образ жизни. Большую угрозу здоровью нации несут синтетические наркотики, подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана», - сообщил руководитель УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Спикер отмечает, что жамбылские полицейские каждый день проводят работу по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, выявляют и пресекают заготовку и вывоз наркотиков в ходе оперативно-профилактических мероприятий.

По итогам соревнований среди мальчиков первое место занял Ильяс Кунболатов, студент Жамбылского политехнического высшего колледжа, 2 место - Карибай Ерсултан, ученик средней школы имени Амангельды, 3 место - Мейрамбек Адилет, ученик средней школы имени Айша-биби.

Среди девушек первое место заняла Жексенбай Акумыт, ученица 43 средней школы, 2 место - Жаксылык Адемы, ученица средней школы имени Айша-биби, 3 место - Сайып Сабина из 49 средней школы. Победителям вручены дипломы, медали и ценные подарки.



