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    14:30, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Платные парковки вновь заработают в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 11 сентября заработает почасовая оплата платной тротуарной парковки в Медеуском районе Алматы. Стоимость одного часа – 100 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата города, парковки тротуарного типа были бесплатными с 15 июля 2023 по 11 сентября 2023 года, поскольку не было подключено программное обеспечение нового единого оператора платных парковок – «Алматы паркинг».

    Всего в Медеуском районе по новым обновленным информационным табличкам начнут работать 12 парковочных зон, включающих 4828 тротуарных парковочных мест, из них 360 мест для людей с инвалидностью. Режим работы платной тротуарной парковки – ежедневно с 8:00 до 19:00.

    В парковочной зоне № 6547 в районе Зеленого базара действует тариф стоимостью 150 тенге в час.

    Оплату за парковочное место можно произвести следующими способами:

    - поминутно через мобильное приложение «Парковки Алматы». Данное приложение можно скачать на телефон в Play Market и Apple Store;

    - на сайте almaty-parking.kz;

    - по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz.

    Экс-оператор A-Parking прекратил обслуживание платных парковок с 15 июля этого года. Все полномочия по обслуживанию парковок переданы акимату Алматы, в частности? коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Алматы паркинг» управления городской мобильности города. Акты на землю изготавливаются по каждому району отдельно, в связи с чем администрирование платных коммунальных парковок происходит поэтапно.

    На новых информационных табличках будут указаны оператор, номер зоны, время парковки и способы оплаты. Первым районом стал Медеуский, до конца года планируется подключить остальные районы города: Алмалинский – 9 октября, Бостандыкский – 23 октября, Турксибский и Жетысуский – 6 ноября, Ауэзовский, Алатауский, Наурызбайский районы – до 25 декабря 2023 года.

    В июле этого года в Алматы начали менять таблички платных парковок, ранее принадлежавших компании «А-parking». Тогда сообщалось, что средства от их эксплуатации в городе будут поступать на счет единого оператора – коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы паркинг».

    В марте этого года экс-руководители платных парковок были осуждены на 5 и 6 лет в Алматы.


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