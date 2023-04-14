Платные парковки Астаны попали в поле зрения Комиссии по демонополизации экономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, Антикора, АЗРК, АФМ и других ведомств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Участникам была представлена информация о проекте «Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны», для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО «Парковочное пространство Астаны».

По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы возврата в государственную собственность некоторых объектов энергетической отрасли и законности выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.