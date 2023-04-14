Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Платные парковки Астаны попали в поле зрения Комиссии по демонополизации экономики

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2023, 09:00
Платные парковки Астаны попали в поле зрения Комиссии по демонополизации экономики Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, Антикора, АЗРК, АФМ и других ведомств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Участникам была представлена информация о проекте «Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны», для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО «Парковочное пространство Астаны».

photo
photo

По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы возврата в государственную собственность некоторых объектов энергетической отрасли и законности выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.

photo
photo

photo


Правительство РК   Премьер-министр РК   Астана   Трансплантация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников