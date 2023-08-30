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    Платную пропускную систему ввели в павлодарском резервате «Ертіс орманы»

    30 Августа 2023, 00:23

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Резервату «Ертіс орманы» присвоили статус особо охраняемой природной территории. Теперь проникнуть на его зону можно строго по пропускам. Их выписывают в лесничествах филиала, а хранить документ следует до конца своего пребывания на территории. Нарушившего правило ждет штраф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ГЛПР «Ертіс орманы».

    Стоимость пропуска в текущем году составляет 345 тенге (на основании ст. 589-592 Налогового кодекса РК стоимость пропуска является налоговым отчислением в размере 0,1 МРП за использование ООПТ с каждого физического и юридического лица).

    Физические лица обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать поломок и порубок деревьев и кустарников, повреждений лесных культур, засорения, вести сбор дикорастущих пищевых лесных ресурсов, лекарственного сырья в сроки и способами, которые не наносят ущерба их воспроизводству. За нарушение лесного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Посещение и пребывание на землях ООПТ без разрешительных документов влечет штраф для физлиц – 5 МРП. За нарушения требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах РК, согласно ч. 3 ст. 367, совершенных на ООПТ, влекут штраф для физических лиц в размере 100 МРП.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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