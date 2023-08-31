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    Платить за проезд в новых автобусах в Астане станет еще проще

    31 Августа 2023, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 августа, на линию выехали 20 новых автобусов, оснащенных новым оборудованием системы ЭСОП и диспетчеризации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    Новые автобусы задействованы на действующих маршрутах №№ 3, 32, 15, 54, 56 и 61.

    До полного подключения системы оплата проезда осуществляется действующим способом оплаты проезда: посредством QR-кода и транспортной картой «Transcard». Далее появится возможность оплаты банковской картой банков второго уровня, через NFC технологии и по каналу Bluetooth.

    Полный переход на новую систему завершится к концу 2023 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт
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