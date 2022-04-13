Платформу Skills Enbek интегрируют с другими образовательными площадками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интеграция и расширение базы краткосрочных онлайн-курсов для пользователей платформы Skills Enbek предусматривается в рамках меморандума о сотрудничестве Центра развития трудовых ресурсов с двумя отечественными IT-компаниями – платформой онлайн-образования «Courstore» и разработчиком онлайн-курсов «WELLDONE Company», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По поручению Главы государства о повышении профессиональной конкурентоспособности казахстанцев и расширении возможностей для переквалификации и освоения новых профессий в настоящее время ведется работа по созданию единой площадки онлайн-обучения.

«С каждым днем онлайн-образование становится более востребованным. В условиях быстрых изменений оно, как более гибкое, дает возможность улучшить свои навыки в кратчайшие сроки. Поэтому мы продолжаем планомерно развивать наш продукт Skills Enbek и стремимся сделать его более доступным для всех пользователей. Интеграция нескольких образовательных платформ откроет гражданам доступ к широкой базе качественных онлайн курсов по различным направлениям. Это позволит платформе стать по-настоящему единым окном в сфере онлайн обучения востребованным навыкам», – сказал президент ЦРТР Даулет Аргандыков.

«Courstore» представляет собой образовательную онлайн-платформу для обучения и преподавания, где представлено свыше 60 курсов по более чем 10 категориям.

«WELLDONE Company» является одной из ведущих компаний по разработке онлайн курсов: от адаптационного курса до корпоративной онлайн-академии. В их числе первый и единственный в Казахстане корпоративный курс по основам кибербезопасности «Агенты C.Y.B.E.R.».

Напомним, что платформа Skills Enbek является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу маркетплейса. Обучиться на ней может любой желающий и по завершению обучения получить сертификат, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда.

С момента запуска на Skills Enbek размещено более 100 курсов по 96 профессиям, из которых 60 курсов – бесплатные. Количество зарегистрировавшихся пользователей уже достигло 19 тыс. человек, из которых 11 тыс. успешно завершили обучение и получили сертификаты, в том числе 6 тыс., имеющих статус безработных лиц.