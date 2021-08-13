Платформу для работающих удаленно предусматривает создать Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Концепция дальнейшего развития Электронной базы труда предусматривает создание на ее основе единой цифровой платформы, объединяющей ряд сервисов: образовательный портал, едино окно предпринимательских инициатив и платформа для специалистов, работающих удаленно. Об этом рассказал президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 марта 2021 года ЭБТ работает в обновленном формате – на портале усовершенствован дизайн и навигация, расширен поиск вакансий и резюме. 1 июля 2021 года в странах Евразийского экономического союза введена в эксплуатацию унифицированная система поиска «Работа без границ». Эта международная поисковая система предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях во всех странах ЕАЭС. Помимо Электронной биржи труда Казахстана, к платформе подключены информационные системы в сфере трудоустройства и занятости Армении, Беларуси, Кыргызстана и России», – сказал Даулет Аргандыков.

Концепция дальнейшего развития ЭБТ предусматривает создание на ее основе единой цифровой платформы, объединяющей ряд сервисов – единый образовательный портал skills.enbek.kz, единое окно предпринимательских инициатив business.enbek.kz, платформу для специалистов, работающих удаленно (фрилансеров).

«В июле 2021 года уже запущена площадка онлайн-обучения skills.enbek.kz, которая является маркетплейсом краткосрочных курсов онлайн-обучения и доступна для любого гражданина Казахстана, желающего обучиться востребованным навыкам или повысить квалификацию. Планируется запуск подсистемы «Еңбек Бизнес», которая предназначена для автоматизации процесса и приема онлайн-заявок от граждан на получение мер государственной поддержки – обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес», получение микрокредитов или государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей», – резюмировал президент Центра развития трудовых ресурсов РК.