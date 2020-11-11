Платформу Bilimland.kz ежедневно посещают 1,5 млн человек – Рауан Кенжеханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борьба с пандемией заставила информационные и образовательные ресурсы быстро меняться, добавлять новый контент, новые технологические возможности ради аудитории. Об этом заявил основатель «Bilim Media Group» Рауан Кенжеханулы на панельной сессии «Мультиплатформенность» Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы компании, такая борьба обязывает быстро меняться.

«Приведу лишь маленький пример, как вы сами знаете, начиная с марта-апреля этого года по всему миру 1,6 млрд учеников перешли на дистанционное обучение. И в нашей стране такая же ситуация. К этому не были готовы ни Казахстан, ни другие государства. Потому что к дистанционному обучению в таком объеме не были готовы ни одна платформа, ни одна компания», - сказал Рауан Кенжеханулы.

Спикер отметил, что до этого готовились информационные ресурсы и платформы в сфере образования, но лишь как дополнительный инструмент помощи в работе учителям.

«В таких условиях мы освоили новые технологические инструменты, подготовили новый контент и получили возможность освоить доселе неведомые уровни. Потому что созданную нами платформу посещают ежедневно 1,5 млн человек. В Казахстане нет сети с таким трафиком. По данным казахстанских исследователей трафика, за последние 30 лет в истории такого трафика у нас не было», - добавил он.

Рауан Кенжеханулы подчеркнул, что такой трафик, с одной стороны является большой возможностью, но с другой стороны - большим вызовом.

«Мы должны уметь быстро приспосабливаться. Мы были вынуждены быстро развить мобильную версию вебсайта. Потому что из 1,5 миллиона пользователей 80% входят посредством мобильных телефонов. Сейчас и у детей, и у учителей имеются смартфоны. Кроме того, мы решили воспользоваться возможностями таких платформ, как YouTube. Эта было очень интересно. На уроки на казахском языке на этой платформе за семь дней подписались 100 тысяч человек, и они стали постоянными пользователями», - добавил спикер.