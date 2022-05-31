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    Пластиковая упаковка может быть биоразлагаемой

    31 Мая 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исследователи из немецкого города Лейпцига обнаружили ферменты, которые способны расщеплять бытовой пластик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

    Кристиан Зоннендекер и его исследовательская группа в одном из образцов компостной кучи обнаружили семь ферментов, которые способны менее чем за сутки расщепить кусок бытового пластика, свою находку они назвали PHL7 (Polyester Hydrolase Leipzig 7).

    Данный образец сравнили с ферментом LCC (leaf-branch compost cutinase), который был открыт в 2012 году и являлся научным прорывов. В результате выяснилось, что PHL7 действует быстрее.

    Также выявлены недостатки PHL7, который способен разложить пластиковые коробки, но не может расщепить пластиковые бутылки, которые более устойчивы к биологическому разложению из-за их специфики производства.

    По словам исследователя, PHL7 может быть готов к использованию в промышленных масштабах через четыре года.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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