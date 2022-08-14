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    • Пластический спектакль «Легенда о Коркыте» покажут туркестанские артисты в Нур-Султане

    14 Августа 2022 03:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27-28 августа артисты Туркестанского музыкально-драматического театра выступят с гастролями на сцене Большого зала столичного театра «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Творческий коллектив представит вниманию жителей и гостей столицы пластический спектакль «Легенда о Коркыте» на либретто заслуженного деятеля Казахстана, писателя-драматурга Ермека Аманшаева.

    Спектакль повествует о жизни легендарного Коркыт-ата, который оставил глубокий след в истории кочевых народов, а также создал ценное литературно-музыкальное наследие. Согласно либретто, он вырезает кобыз из гигантского вяза, этот инструмент с магическими звуками преображает все вокруг в гармонию и благоденствие. Но множество испытаний встречается на жизненном пути кобызиста. Он пытается спастись от своих «видений» и куда бы ни шел, кочуя с одной части света на другую, везде его преследует призрак Смерти. Пройдя нелегкий путь, наконец, Коркыт возвращается на родину.

    В этом спектакле впечатляюще изображен языком современной хореографии вечный конфликт между Коркытом, излучающим свет добра и творчества и волшебницей Марту, пытающейся превратить землю в поле битвы.

    «Несмотря на то, что с момента открытия Туркестанского музыкально-драматического театра прошло совсем немного времени, он уже стал узнаваем во всей республике. Это наши вторые гастроли в Нур-Султан, до этого мы исполняли для столичной публики историческую драму Дулата Исабекова «Борте» на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, а теперь для нас большая честь выступить на замечательной сцене «Астана Опера». Приглашаем всех зрителей 27-28 августа оценить искусство нашего молодого театра в пластическом спектакле «Легенда о Коркыте», объединяющем современный танец и оперу», - отметила директор и художественный руководитель Туркестанского музыкально-драматического театра Айнур Копбасарова.
    #Нур-Султан #Культура #Искусство #Балет #Астана Опера
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