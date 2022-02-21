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    Планы реформирования АО «Банк Развития Казахстана» обсудили в Правительстве

    21 Февраля 2022, 10:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручений Главы государства Премьер-Министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования деятельности АО «Банк развития Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    В рамках реформирования планируется, что БРК будет больше ориентирован на финансирование масштабных и капиталоемких инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости, имеющих стратегическую и экономическую значимость для страны, а также индустриальных производств.

    «БРК должен сосредоточиться на финансировании создания новых производств. Необходимо продолжить работу по повышению прозрачности деятельности, оптимизации и цифровизации бизнес-процессов и расширению доступа к услугам Банка», — отметил Премьер-Министр РК А. Смаилов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Банки Экономика Алихан Смаилов
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