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    Планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку обсудили в Правительстве

    6 Апреля 2023, 08:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса обсуждены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В частности, рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

    В ходе обсуждения Премьер-Министр подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.

    По итогам совещания уполномоченным госорганам дан ряд соответствующих поручений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Геология
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