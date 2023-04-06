Планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса обсуждены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

В ходе обсуждения Премьер-Министр подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.

По итогам совещания уполномоченным госорганам дан ряд соответствующих поручений.