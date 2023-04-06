Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку обсудили в Правительстве

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 08:07
Планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку обсудили в Правительстве Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса обсуждены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

В ходе обсуждения Премьер-Министр подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.

По итогам совещания уполномоченным госорганам дан ряд соответствующих поручений.


Правительство РК   Экономика   Геология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане