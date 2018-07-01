Планы по сбыту украденных зеркал с машины Дениса Тена раскрыла полиция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК располагают показаниями лиц, кому планировалось сбыть украденные зеркала с машины казахстанского фигуриста Дениса Тена, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время мы имеем показания лиц, кому они (подозреваемые в убийстве Дениса Тена - прим.авт.) планировали сбыть. В отношении них тоже проводится соответствующие мероприятия», - сообщил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов на пресс-конференции в МВД.

При этом он не стал раскрывать подробности задержания подозреваемых Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова.

«Я не могу раскрывать все методы нашей работы, но тем не менее эти методы эффективны и позволили нам в кратчайшие сроки установить с учётом обстоятельств совершённого преступления лиц, виновных в совершении преступления», - добавил замминистра.

Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание.

За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.

Кто из них наносил ножевые ранения, выяснит следствие.