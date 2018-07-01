Планы по сбыту украденных зеркал с машины Дениса Тена раскрыла полиция
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК располагают показаниями лиц, кому планировалось сбыть украденные зеркала с машины казахстанского фигуриста Дениса Тена, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время мы имеем показания лиц, кому они (подозреваемые в убийстве Дениса Тена - прим.авт.) планировали сбыть. В отношении них тоже проводится соответствующие мероприятия», - сообщил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов на пресс-конференции в МВД.
При этом он не стал раскрывать подробности задержания подозреваемых Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова.
«Я не могу раскрывать все методы нашей работы, но тем не менее эти методы эффективны и позволили нам в кратчайшие сроки установить с учётом обстоятельств совершённого преступления лиц, виновных в совершении преступления», - добавил замминистра.
Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание.
За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.
Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.
Кто из них наносил ножевые ранения, выяснит следствие.
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