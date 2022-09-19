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    Планы по реализации инвестпроектов обсудил с Президентом РК американский банкир

    19 Сентября 2022, 19:21

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Серию встреч Президента Касым-Жомарта Токаева с руководителями крупных американских компаний открыла беседа с глобальным управляющим директором по торговле нефтью и сырьевыми товарами одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Эдом Эмерсоном, в ходе которой были обсуждены планы по реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

    В настоящее время Банк успешно сотрудничает с Международным финансовым центром «Астана».

    Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития энергетической отрасли.


    Фото: t.me/bort_01

    Президент Казахстана Банки Экономика США Инвестиции
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