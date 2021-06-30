Планы по добыче нефти в РК на текущий год озвучил Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информационная система учета нефти заработает в Казахстане до конца года. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе отчетной встречи с населением в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 60% производимой в стране нефти и газового конденсата попадет под цифровой мониторинг. На сегодня проект запущен в пилотном режиме. Подключены семь нефтедобывающих организаций, четыре нефтетранспортные организации и три нефтеперерабатывающих завода. В текущем году запланировано введение в промышленную эксплуатацию информационной системы учета нефти и газового конденсата», - сказал Нурлан Ногаев.

К информационной системе подключат компании, осуществляющие более 60% общей добычи и переработки нефти и газового конденсата в Казахстане.

Министр сообщил, что в республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год - 85,3 млн тонн.

Переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн (план на 2021 год - 17 млн тонн).

Производство нефтепродуктов в прошлом году - 11,5 млн тонн. В 2021 году в Казахстане планирует выпустить 12,4 млн тонн нефтепродуктов.