Планы на 2021 год: в каких регионах откроют детские реабилитационные центры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил планы по строительству детских реабилитационных центров в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Министерством ведется работа по внесению изменений и дополнений в нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования. В целях повышения доступности медицинских услуг в рамках Дорожной карты по реализации инициативы Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Қамқорлық» в 2020 году на базе медицинских организаций 8 регионов открыты детские реабилитационные центры, оснащенные новейшим медицинским оборудованием (в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской областях и г. НурСултане)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в 2021 году планируется открытие еще 8 аналогичных детских реабилитационных центров (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях) и двух центров раннего вмешательства (в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях).

«В рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы предусмотрено открытие детских реабилитационных центров в 10 регионах (в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и г. НурСултане)», - отметил Премьер.

Кроме того, Дорожной картой по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями на 2021 – 2023 годы предусмотрены мероприятия по организации системы профилактики инвалидности и ранней коррекционно-развивающей помощи, совершенствованию реабилитационных услуг, обеспечению детей специальными техническими средствами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, реконструкции реабилитационных центров, оснащению их оборудованием (распоряжение Премьер-Министра РК от 17 августа 2020 года №112-р).