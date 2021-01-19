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    Планы гигантов: Как будет развиваться промышленность Карагандинской области в 2021 году

    19 Января 2021, 10:02

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на 2021 год в промышленности запланирован трёхпроцентный рост. Стабильная работа предприятий позволит сохранить более 200 тысяч рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

    Аким Карагандинской области Женис Касымбек в режиме онлайн встретился с руководителями крупных компаний, чтобы «сверить часы». Главе региона рассказали о планах промышленных гигантов.

    «В 2020 году, несмотря на сложные условия, предприятия области работали стабильно. По итогам года производство промышленной продукции составило 2,9 трлн тенге с ростом на 1,5%. На 2021 год объём продукции планируется на уровне 3 трлн тенге, с ростом на 3,2%. Ожидается положительная динамика в обрабатывающей промышленности - на 3,5%, в горнодобывающей - на 1%», - информировал руководитель Управления промышленности Галымжан Жумасултанов.

    По его словам, увеличение намечается во всех основных отраслях: металлургии, машиностроении, стройиндустрии, химической промышленности и др.

    Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир сообщил, что компания на 2021 год запланировала инвестиции по всем подразделениям в сумме 140 млрд тенге. Затраты на модернизацию металлургического производства должны составить около 77 млрд тенге. Комбинат планирует увеличить выпуск стали на 14,2% - до 3,8 млн тонн.

    «Казахмыс» также реализует ряд проектов по модернизации и расширению производства. Компания в этом году обещает увеличить инвестиции в два раза - до 96,3 млрд тенге. Производство меди запланировано в объёме 344,6 тысяч тонн.

    Реализация крупного проекта стоимостью 145 млрд тенге завершается на Жайремском горно-обогатительном комбинате. Здесь строится новая обогатительная фабрика по переработке свинцово-цинковых руд мощностью 5 млн тонн в год. Производство концентрата составит порядка 650 тысяч тонн. На новом предприятии будет создано 380 рабочих мест.

    Как сообщил председатель правления АО «Жайремский ГОК» Сергей Бартош, монтаж всего оборудования должен завершиться в апреле, а в мае планируется полностью запустить производство.

    На ферросплавном заводе YDD Corporation будет введена в работу четвёртая печь. Это позволит на треть увеличить мощность предприятия - до 240 тысяч тонн продукции в год.

    Ожидается выход на полную мощность золотоизвлекательной фабрики «Алтыналмас». На месторождениях Долинном и Пустынном будет перерабатываться до 5 млн тонн руды с производством 5 тонн сплава Доре.

    Драйверами роста экономики области также должны стать завод по производству технических газов в Темиртау, автобусный завод в Сарани.

    «В нашей области 51% экономики - это промышленность. От стабильной работы предприятий зависит социальное настроение в регионе. Для нас важнейшие факторы - это сохранение рабочих мест, рост заработной платы, улучшение условий труда, - подчеркнул Женис Касымбек. - Промышленные коллективы трудятся в штатном режиме. Прошлый год был сложный. Вместе мы смогли преодолеть трудности и перестроиться в новой реальности. В этом году нужно продолжить производственный рост. Мы готовы предметно работать с каждым предприятием и решать все вопросы, которые от нас зависят», - заключил аким.

    В 2021 году планируется привлечь не менее 700 млрд тенге инвестиций. Ожидается открытие 13 новых производств с созданием 1 500 рабочих мест.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Акимат Промышленность Экономика Регионы Казахстана
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