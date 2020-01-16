Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Плантацию конопли обнаружили внутри моста в Бельгии

    16 Января 2020, 21:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Плантацию конопли внутри моста на западе Бельгии обнаружили пожарные, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Flanders News.

    Пожарные были вызваны прохожим, сообщившим, что из моста через реку между коммунами Варегем и Вильсбеке идет дым. По прибытии на место внутри бетонной конструкции моста были обнаружены 250 кустов конопли.

    Растения выращивались под специальными лампами, их регулярно поливали водой, которая фильтровалась. Многие растения созрели для сбора, тогда как часть урожая уже была собрана.

    Попасть в помещение можно было через небольшой проход. Полиция, изумленная изобретательностью преступников, начала расследование.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду