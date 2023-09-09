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    04:11, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в ВКО

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    Фото: polisia.kz
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На востоке страны стражи порядка совместно с ДКНБ РК по ВКО, а также с привлечением бойцов спецназа сожгли более 2,5 тонн дикорастущей конопли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    B ходе проведения ОПМ «Қарасора» осуществлен вертолетный облет территории Восточно-Казахстанской области в целях обнаружения мест незаконного культивирования и произрастания наркосодержащих растений. Принятыми мерами на территории Зайсанского района уничтожена плантация конопли, протяженностью на площади более 5 км, высота которой достигала человеческого роста. Из этого растения изготавливаются такие наркотические средства как марихуана и гашиш.


    «Одна из основных целей ОПМ «Қарасора» – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконно культивируемых посевов наркосодержащих растений. Акция по сжиганию изъятых наркотиков проводится сотрудниками полиции регулярно в присутствии комиссии и общественности, с целью недопущения их вторичного оборота», – отметил заместитель начальника ДП Алмаз Тукенов.

    С начала года в регионе выявлено более 90 наркопреступлений и правонарушений, в том числе 11 фактов незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Всего в этом году из незаконного оборота изъято более 250 кг различных наркотиков, из них 5,5 кг синтетических веществ.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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