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    Плантация индийской конопли обнаружена в Алматинской области

    28 Августа 2023, 13:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Получила продолжение совместная операция МВД и КНБ по ликвидации наркопосевов в Алматинской области. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Балхашском районе Алматинской области силовиками при помощи дронов выявлена плантация с посевом наркосодержащей конопли. Установлено, что предприимчивый житель города Алматы на 1 гектаре земли в удаленной местности высадил культивированную индийскую коноплю», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Согласно озвученным данным, сразу после выявления плантации полицейскими было уничтожено более 5 тонн наркосодержащей конопли. Ликвидация наркопосева продолжалась несколько дней. В результате общий вес посевов составил более 10 тонн.

    Как пояснили в Министерстве внутренних дел, для незаконного культивирования преступниками выбирается индийский сорт конопли из-за ее высокого наркогенного потенциала и большого размера куста. Стебель такого растения может достигать 4 метров и весить более килограмма.

    «Преступник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса за культивирование наркосодержащих растений. Наказание предусматривает лишение свободы до восьми лет. Расследование по данному факту продолжается», - резюмировала Шугыла Турлыбек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область МВД РК КНБ Борьба с наркотиками
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