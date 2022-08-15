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    • Плантации индийской марихуаны продолжают культивировать в южных регионах – МВД РК

    15 Августа 2022 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вертолетные облеты Кызылординской области и смежных с ней регионов совершают полицейские с целью выявления плантаций индийской марихуаны. Об этом на брифинге сообщил представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В южных регионах, в предпесковых отдаленных районах, культивируются плантации индийской марихуаны, стебли которой достигают четырех метров», - сказал Данияр Оралов.

    Представитель департамента по противодействию наркопреступности пояснил, что для обслуживания таких посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений. Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходимое.

    «В целях выявления таких фактов мы с июня по октябрь совместно с бойцами спецназа МВД и Национальной гвардией совершаем вертолетные облеты Кызылординской области и смежных с ней регионов. В организации и проведении ОПМ «Қарасора» также привлекаются силы и средства КНБ, Министерства обороны и АО «Ғарыш сапары», - добавил Данияр Оралов.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2,5 месяцев ОПМ «Қарасора» полицейскими выявлено 607 наркопреступлений.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Борьба с преступностью #МВД РК #Силовые структуры #Борьба с наркотиками
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