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    Плановый ремонт проведут на Атырауском НПЗ в сентябре-октябре

    18 Августа 2022 11:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В сентябре-октябре будет проведен планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    «Ремонтные работы проведут в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП)», - пояснили в Минэнерго.

    Преимуществом АНПЗ является двухпоточная схема переработки нефти, значит объекты могут останавливаться и запускаться поочередно. Завод продолжит работать на 50-70 % мощности, полного останова объектов не будет, отметили в ведомстве.


    Фото: m.azh.kz



    #Атырауская область #Нефть #Минэнерго РК
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