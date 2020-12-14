Плановая боевая подготовка началась в воинских частях Вооруженных Сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воинских частях Вооруженных Сил началась плановая боевая подготовка. Она проводится в формате Единой комплексной стратегической задачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Занятия проходят в учебных классах и полигонах, в условиях, максимально приближенных к боевым. В формате Единой комплексной стратегической задачи Вооруженные Силы готовятся действовать не только по назначению, но и во внештатной ситуации. Особенно это касается так называемых компонентов двойного назначения: военно-транспортной авиации, войск радиационной, химической и биологической защиты, военной медицины.

В процессе обучения военнослужащих всех категорий используются современные программно-обучающие комплексы: электронные тиры и карты, тренажеры боевых машин, авиационные симуляторы.

Для индивидуальных занятий и обучения в составе подразделения активно применяются тренажеры, имитирующие танк Т-72, БМП-2, «КамАЗ», БТР-82А и другие. Они позволяют проводить слаживание экипажа без расхода моторесурса, ГСМ и боеприпасов.

Комплексный тренажер экипажа танка Т-72 — предназначен для обучения и тренировки экипажей танков. Формирует навыки разведки целей, ведения огня из комплекса вооружения всеми типами боеприпасов, включая управляемый снаряд, в различных режимах, времени суток и условиях.

На тренажёрах БТР-82А обучают экипажи боевых машин вождению в любых погодных условиях и в различное время суток, использованию прицельного оборудования и приборов наблюдения, ведению точного и эффективного огня из всех видов вооружения.

Для обучения командиров стрельбе и управлению огнем артиллерийских подразделений предназначены тренажеры – электронный и малый артиллерийский тиры.

Это хорошая альтернатива для подготовки военнослужащих. В стрелковом тире «Профессионал» для стрельбы используются обычные бумажные или пластиковые мишени. Одновременно можно стрелять с 8 направлений, выполнять разные упражнения. Результат каждого выстрела обрабатывается в реальном времени. Сразу после завершения упражнения можно детально разобрать каждый выстрел. Беспроводное оружие в электронном тире по весу и габаритам соответствуют оригиналам. Его удобство в том, что стреляющие не ограничены в движении.

В частях и военных учебных заведениях Сил воздушной обороны для учебно-тренировочных полетов применяются комплексные тренажеры Су-30 СМ, полностью имитирующие полет на боевом истребителе, авиасимуляторы вертолета Ми-8 и учебно-боевого самолета L-39С.

Авиасимулятор L-39С, разработан и внедрен в обучение преподавателями Военного института Сил воздушной обороны. Он имеет ряд особенностей. Полностью смоделированы системы самолёта, двигателя и вооружения. Разработана профессиональная модель динамики полета. В двух интерактивных кабинах работают все реальные процедуры. Предусмотрена возможность повторного просмотра полета с параметрами для оценки действий курсанта. Демонстрация на экране работы любой функциональной системы самолета.

После занятий на тренажерах военнослужащие приступят к освоению вооружения и военной техники в реальных условиях.