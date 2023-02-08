Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Планом по разработке программы развития молочной отрасли поделились в Нацпалате

    8 Февраля 2023, 22:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Ербол Есенеев в интервью телеканалу Jibek Joly заявил о плане по разработке новой программы развития молочной отрасли в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программы еще нет, но мы заявили о необходимости разработки такой программы (развития молочной отрасли - прим.ред.). Это программа не госорганов, не программа каких-то отдельных лиц. Это программа бизнеса. Бизнес хочет видеть свою программу развития на будущие 15 лет. Кто, как не бизнес эту программу напишет? Мы понимаем, что ситуация в стране и в мире меняется. Нам нужно на первом этапе обеспечить потребление собственным молоком и у нас большой рынок - Китай, Центральная Азия. У них нет таких возможностей производить качественное молоко. У нас эта возможность есть. Мы на первом этапе можем себя обеспечить и экспортировать», - сказал Ербол Есенеев.

    По его словам, есть амбициозный план по увеличению производства сырого молока с 2 до 9 млн литров в ближайшие 15 лет.

    «Понятно, что это амбициозная задача, но она реализуемая. Все предпосылки есть. Здесь нужна синергия всех участников - государство должно условия создавать, бизнес должен чувствовать поддержку», - считает директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП «Атамекен».

    Ранее Ербол Есенеев ответил на вопрос, какие меры нужно принять в целях сдерживания роста цен на продукты питания, а также рассказал о том, насколько сейчас покрываются потребности внутреннего рынка страны в молочной продукции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Промышленность Экономика JIBEK JOLY
    Новости по теме
    Новости по теме
    Насколько Казахстан покрывает внутренние потребности в молочной продукции
    Мы до сих пор много импортируем - НПП «Атамекен» о ценах на продукты питания
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров