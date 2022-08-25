Планируется создать Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив в структуре ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Такое предложение озвучил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на открытии Молодежного форума СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее»), который проходит в культурном центре «Рух Ордо», город Чолпон-Ата (Кыргызская Республика), передает МИА «Казинформ».

«Полагаю, что фонд мог бы иметь региональные отделения и на безвозмездной основе оказывать консультационные, образовательные и другие услуги. Оказывать организационно-правовую поддержку молодежным интеграционным проектам», – отметил Михаил Мясникович.

В мероприятии также принял участие председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров. Выступая с приветственным словом, глава правительства Кыргызстана отметил, что молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции.





«Образование и общественные проекты, особенно в сфере интернациональной экономики, робототехники и IT-технологии представляют огромные возможности для креативной молодежи. Важно, что молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции. Дальнейшая диверсификация данного направления позволит расширить географию контактов нашей молодежи с зарубежными государствами, интеграционными региональными объединениями – от Южной Америки до Юго-Восточной Азии», - сказал Акылбек Жапаров.

Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович напомнил, что Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые утверждены главами государств, предусмотрено широкое вовлечение общественности в процессы евразийской интеграции. При этом молодежь в возрасте до 30 лет составляет пятую часть численности населения стран ЕАЭС и находит свое достойное место в реализации важных задач социально-экономического развития Союза.





«Для создания каналов коммуникации мы планируем в ЕЭК создать «одно окно» для оперативного рассмотрения обращений молодежи, поддержки молодых предпринимателей, молодых специалистов, студентов», – подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

По его словам, Комиссия стремится создавать дополнительные возможности для трудовой молодежи. В прошлом году начала работать унифицированная система «Работа без границ». Сегодня в базе данных более 500 тыс. вакансий.

«Молодежи отводится большая роль в выработке дальнейших направлений развития Евразийского экономического союза. И это правильно. Участвуя в союзном строительстве, вы создаете для себя условия жизни», - резюмировал Михаил Мясникович.

25-26 августа 2022 года в культурном центре «Рух Ордо», город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызской Республики проходит Молодежный форум СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее»), приуроченный к заседанию Евразийского межправительственного совета.

В форуме принимают участие более 250 делегатов – молодые предприниматели, государственные служащие, представители креативной молодежи, молодые дипломаты, студенты из стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Цель форума – дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризация идеи евразийской интеграции. Форум направлен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.



