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    Планируется модернизация сахарных заводов и увеличение обеспеченности отечественным сахаром до 80 % - МСХ РК

    30 Марта 2022, 11:23

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в рамках своей поездки по южным областям Казахстана (Алматинская, Туркестанская и Кызылординская области) встретился с производителями сахара и сахарной свеклы Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Встреча прошла на базе Коксуского сахарного завода, где министру показали линию переработки, рассказали о работе по модернизации и планах по наращиванию производства.

    На встрече с производителями сахарной свеклы Ербол Карашукеев отметил, что для развития сахарной отрасли министерство стимулирует увеличение посевных площадей, сельхозтоваропроизводителям предусмотрено возмещение затрат на приобретение семян, удобрений и гербицидов, сельскохозяйственной техники, для технологического перевооружения отрасли предоставляются инвестиционные субсидии, льготное кредитование на пополнение оборотных средств.

    В соответствии с нацпроектом по развитию АПК планируется модернизация имеющихся сахарных заводов и увеличение уровня обеспеченности отечественным сахаром до 80 %.

    Имеются определенные проблемные вопросы – это недостаточность сырья для переработки, в том числе низкая закупочная стоимость, проблемы с соблюдением севооборота, слабая техническая оснащенность, недостаток водных ресурсов и др.

    Для комплексного устранения проблемы министерство, по поручение Премьер-Министра, приступило к разработке концепции производства сахара и сахарной свеклы.

    Производители смогли задать вопросы касающееся роста цен на товарно-материальные ценности, увеличения объемов производства отечественного сырья, внедрения водосберегающих технологий.

    По итогам встречи участники договорились, что производители сахара и сахарной свеклы подготовят свои конкретные предложения, которые будут тщательно рассмотрены министерством и при необходимости внесены в проект концепции производства сахара и сахарной свеклы.

    Следующим объектом посещения стало командитное товарищество «Хильниченко и К», где глава ведомства осмотрел мельницу, молочно-товарную ферму и перерабатывающие цеха, обсудил с фермерами вопросы подготовки к весенне-полевым работам, развитие отрасли, текущие системные проблемы, которые требуют вмешательства министерства.

    Итоги трехдневной рабочей поездки в южные регионы будут доведены до Правительства, тщательно проанализированы и подготовлены предложения по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Минсельхоз Сельское хозяйство
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