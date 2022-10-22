Планируется ли создание отдельного Национального космического агентства в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал вопрос создания отдельного Национального космического агентства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрев депутатский запрос касательно вопросов космической отрасли, сообщаю следующее. По национальной программе развития космической отрасли в соответствии с Национальным проектом «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» (постановление Правительства от 12.10.2021 года № 727) космическая отрасль определена в качестве приоритетных направлений научно-технического развития страны», - отмечено в ответе Романа Скляра на запрос депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой.

Вице-премьер также добавил, что Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разрабатывается Концепция развития космической отрасли до 2030 года, которая будет утверждена Правительством в 1 квартале 2023 года. Также Межведомственной рабочей группой (МНЭ, МВД, МСХ, МИД, МЗ, МФ, МИИР, МЧС, МЭ, МЭГПР, КНБ) утвержден план защиты национальных интересов в космической отрасли, предусматривающий в том числе мероприятия по развитию комплекса «Байконур» и функционированию системы дистанционного зондирования Земли.

«Учитывая, что дальнейшая работа по развитию космической отрасли будет вестись в рамках действующих и разрабатываемых стратегических документов, утверждение дополнительной национальной программы полагаем преждевременным. По созданию Национального космического агентства. В настоящее время Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделено достаточными полномочиями для реализации поставленных задач в части осуществления руководства и межотраслевой координации в космической отрасли. Более того, объединение космической отрасли в одном государственном органе с цифровизацией, связью, электронной промышленностью, геодезией и картографией имеет положительный синергетический эффект. Так, продукты и услуги космической отрасли (данные с космических снимков и ДЗЗ) активно используются во взаимодополняющих направлениях без излишней бюрократии. Также для создания научно-исследовательской базы при уполномоченном органе Правительством принято решение о передаче Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова, институтов ионосферы и космической техники и технологий в ведение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Учитывая, что Концепцией государственного управления до 2030 года (Указ Главы государства от 26.02.2021 года 522) предусмотрена дальнейшая оптимизация государственного аппарата, полагаем создание отдельного Национального космического агентства в настоящее время нецелесообразным», - подчеркнул Роман Скляр.