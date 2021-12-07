Планируем, что следующая перепись населения будет полностью цифровой - Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов рассказал, как по стране проходила перепись населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любому государству нужна национальная система статистики, мы должны знать, сколько у нас граждан, какова ситуация с теми или иными аспектами нашей деятельности. Перепись проводится раз в десять лет. Это правила, которых в целом придерживается система ООН. В частности, мы тесно работаем с Европейским бюро по статистике. Раз в 10 лет идет корректировка и подтверждение тех данных по статистике, которые мы имеем в течение десяти лет», - сказал Кайрат Келимбетов во время программы «Национальный интерес» с Ерланом Бекхожиным на телеканале «Хабар».

Глава Агентства подчеркнул, что перепись населения была проведена в очень сложное время.

«Было очень много вопросов, проводить ли ее сейчас. С одной стороны, откладывать ее было нельзя, с другой стороны, спрашивали, почему так много вопросов. В среднем было 50 вопросов, но по некоторым направлениям доходило до ста вопросов. Конечно, была критика, любая государственная акция в наше время вызывает сложные проявления чувств у населения», - отметил К. Келимбетов.

По словам Кайрата Келимбетова, 42% всех граждан Казахстана прошли перепись в онлайн-формате. Он считает, что на цифровой формат переписи население страны отреагировало положительно.

«Самостоятельно онлайн главы семейств заполняли все вопросы. Я сам заполнял. Также это занимало от 15 до 20 минут при подготовленной информации. Нас порадовало, что 42% от всех граждан Казахстана прошли онлайн, оставшиеся граждане были охвачены интервьюерами. Мы признательны той большой работе, которая была проведена. Были высокие требования по вакцинации, по соблюдению всех эпидемиологических требований. Мы понимаем, что были какие-то вопросы, тем не менее все это прошли», - пояснил председатель Агентства.

«Можно констатировать, что перепись в целом успешна проведена. Окончательные итоги будут подведены в июле 2022 года. Предварительные итоги - до конца декабря, наверное, мы озвучим», - поделился он.

Как добавил Кайрат Келимбетов, можно считать, что перепись состоялась.

«Очень много вопросов было с позиции, что у нас повсеместная цифровизация, зачем нам проводить дополнительную перепись. Действительно, есть очень много данных по тем или иным базам государственных органов, Бюро по статистике. Тем не менее, мы только доформировываем национальные регистры по населению. Планируем, что следующая перепись, которую можно через пять-семь лет досрочно провести, как-раз таки будет полностью цифровой. Разработана концепция бизнес-реинжиниринга статистических процессов вместе с МЦРИАП. Мы планируем серьезно модернизировать эту отрасль», - объяснил Кайрат Келимбетов.