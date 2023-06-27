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    Планета лишилась тропических лесов площадью размером со Швейцарию

    27 Июня 2023, 18:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году планета потеряла площадь тропических дождевых лесов размером со Швейцарию или Нидерланды: подавляющее большинство этих жизненно важных экосистем было уничтожено для сельского хозяйства и животноводства, согласно опубликованному анализу спутниковых данных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    В прошлом году каждые пять секунд днем и ночью вырубалось или сжигалось тропических деревьев на площади размером с футбольное поле, что на 10% больше, чем в 2021 году, заключает вашингтонский Институт мировых ресурсов (WRI).

    Его спутниковая платформа мониторинга Global Forest Watch (GFW) зафиксировала уничтожение в 2022 году более 4,1 миллиона гектаров тропических лесов, имеющих решающее значение для биоразнообразия планеты и накопления углерода.

    Наиболее пострадавшей страной является Бразилия, на уничтоженную площадь которой приходится 43% глобальных потерь, следом идут Демократическая Республика Конго (13%) и Боливия (9%).

    В Бразилии ситуация с обезлесением продолжает ухудшаться, увеличившись за один год еще на 15%, говорится в ежегодном докладе GFW.

    При Жаире Болсонару власти закрывали глаза на незаконную вырубку лесов. Его преемник, президент Луис Инасио Лула да Силва, вступивший в должность в январе, пообещал остановить уничтожение бразильской Амазонии к 2030 году. Однако эксперты считают, что на пути к этой цели есть немало преград.

    «Мы теряем один из самых эффективных инструментов борьбы с изменением климата, защиты биоразнообразия и поддержки здоровья и средств к существованию миллионов людей», - прокомментировала на пресс-конференции директор GFW Микаэла Вайсе.

    По данным WRI, тропические леса, уничтоженные в 2022 году, высвободили 2,7 миллиарда тонн CO2, что эквивалентно годовым выбросам Индии, самой густонаселенной страны мира.

    В результате уничтожение лесов продолжает неумолимо ускоряться, несмотря на обязательства, взятые ведущими мировыми лидерами на Конференции ООН по климату COP26 в Глазго в 2021 году.

    «С начала века мы стали свидетелями гибели некоторых из наиболее важных мировых экосистем лесов, несмотря на многолетние усилия по обращению этой тенденции вспять», - отметила Вайсе.

    Около 1,6 миллиарда человек, почти половина из которых - коренные народы, напрямую зависят от лесных ресурсов в качестве источника средств к существованию.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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