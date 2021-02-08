Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Планами на 2021 год поделился министр торговли и интеграции РК

    8 Февраля 2021, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов поделился планами работы ведомства в новом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас сформирован план работы министерства на 2021 год на среднесрочную перспективу. Я бы хотел отметить три ключевых момента. Первое – это приоритеты во внешней торговой деятельности, они будут направлены на укрепление торгово-экономического сотрудничества с приоритетными экспортными странами, нашими партнерами», - сказал Бахыт Султанов на коллегии Министерства торговли и интеграции.

    Он перечислил эти государства.

    «Это ЕАЭС, находящаяся рядом КНР, страны Центральной Азии и Евросоюза. В рамках ЕАЭС и председательствования Казахстана работа будет направлена на реализацию договора о союзе, Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года. Как уже ранее было отмечено, проводилась большая работа по отстаиванию национальных интересов, и этот документ был принят в важном и нужном для нас формате. Будет проводится работа по укреплению торгово-экономического сотрудничества и снятию барьеров . Также предусматривается выработка новых мер поддержки отечественному бизнесу с учетом введения новых требований ВТО», - отметил министр.

    «Поэтому, работа в части повышения конкурентоспособности наших предприятий через все наши направления, в том числе и через систему технического регулирования, она в контексте завоевания внешних рынков и отстаивания интересов наших предпринимателей на внутреннем рынке очень важна», - добавил Б. Султанов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Экономика Китай Евросоюз Другие государственные органы ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    Китай активировал режим экстренного реагирования на наводнения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров