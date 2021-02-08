Планами на 2021 год поделился министр торговли и интеграции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов поделился планами работы ведомства в новом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сформирован план работы министерства на 2021 год на среднесрочную перспективу. Я бы хотел отметить три ключевых момента. Первое – это приоритеты во внешней торговой деятельности, они будут направлены на укрепление торгово-экономического сотрудничества с приоритетными экспортными странами, нашими партнерами», - сказал Бахыт Султанов на коллегии Министерства торговли и интеграции.

Он перечислил эти государства.

«Это ЕАЭС, находящаяся рядом КНР, страны Центральной Азии и Евросоюза. В рамках ЕАЭС и председательствования Казахстана работа будет направлена на реализацию договора о союзе, Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года. Как уже ранее было отмечено, проводилась большая работа по отстаиванию национальных интересов, и этот документ был принят в важном и нужном для нас формате. Будет проводится работа по укреплению торгово-экономического сотрудничества и снятию барьеров . Также предусматривается выработка новых мер поддержки отечественному бизнесу с учетом введения новых требований ВТО», - отметил министр.

«Поэтому, работа в части повышения конкурентоспособности наших предприятий через все наши направления, в том числе и через систему технического регулирования, она в контексте завоевания внешних рынков и отстаивания интересов наших предпринимателей на внутреннем рынке очень важна», - добавил Б. Султанов.



