НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План территориального развития планируют разработать в Казахстане до 1 июля 2021 года. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный план развития, План территориального развития, также как и Стратегия национальной безопасности, будут определять цели и задачи государственного аппарата как на центральном, так и региональных уровнях. При этом очевидно, что большое значение будет иметь развитие территорий и регионов Казахстана», - сказал Кайрат Келимбетов в ходе расширенного заседания Правительства

Он отметил, что план территориального развития закреплен в первый уровень системы государственного планирования и с целью обеспечения его логической и конкретной взаимосвязи с Национальным планом развития.

«В целом, План территориального развития предоставит возможность усилить роль и ответственность регионов, а также позволит обеспечить территориально-пространственное развитие Казахстана. План территориального развития планируется разработать до 1 июля 2021 года. Он будет вырабатываться на основе конкурентных преимуществ каждого региона страны», - отметил К. Келимбетов.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.