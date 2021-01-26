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    12:01, 26 Январь 2021 | GMT +6

    План территориального развития планируют разработать в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План территориального развития планируют разработать в Казахстане до 1 июля 2021 года. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный план развития, План территориального развития, также как и Стратегия национальной безопасности, будут определять цели и задачи государственного аппарата как на центральном, так и региональных уровнях. При этом очевидно, что большое значение будет иметь развитие территорий и регионов Казахстана», - сказал Кайрат Келимбетов в ходе расширенного заседания Правительства

    Он отметил, что план территориального развития закреплен в первый уровень системы государственного планирования и с целью обеспечения его логической и конкретной взаимосвязи с Национальным планом развития.

    «В целом, План территориального развития предоставит возможность усилить роль и ответственность регионов, а также позволит обеспечить территориально-пространственное развитие Казахстана. План территориального развития планируется разработать до 1 июля 2021 года. Он будет вырабатываться на основе конкурентных преимуществ каждого региона страны», - отметил К. Келимбетов.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


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    Правительство Социальная поддержка Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Главная Общество Экономика Премьер-министр РК
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