План-схему «Титаника» выставили на аукционе в Англии

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - План-схема «Титаника», использовавшийся для расследования обстоятельств гибели пассажирского лайнера, выставлен на аукцион Henry Aldridge & Son за £200 тыс. (более $250 тыс.). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета Daily Mail, торги состоятся 22 апреля в городе Девизес (графство Уилтшир в юго-западной части страны).