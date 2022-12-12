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    План ремонтных работ на электростанциях исполнен всего на 76% - Касым-Жомарт Токаев

    12 Декабря 2022, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства заявил, что текущий план ремонтных работ на электростанциях исполнен всего на 76%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущий план ремонтных работ на электростанциях исполнен всего на 76%, а план по вводу новых мощностей – на 46%. Наблюдается значительное отставание от сроков реализации фондом «Самрук-Казына» таких важнейших проектов, как ГРЭС-1 и ГРЭС-2 в том же Экибастузе. По итогам третьего квартала текущего года неосвоение средств по ним составляет 40% и 93% соответственно. Затягивается реализация проектов по улучшению экологии Алматы. Сроки модернизации действующих алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже перенесены на год», - подытожил Глава государства.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрят отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Правительство РК Токаев Касым-Жомарт ТЭЦ Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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