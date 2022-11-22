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    План подготовки к вегетационному периоду утвердили в Казахстане

    22 Ноября 2022, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для подготовки к вегетационному периоду 2023 года утвержден специальный план. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях сокращения дефицита водных ресурсов в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской областях снижены посевы влагоемких культур. Вместе с тем, в целях экономии воды организованы работы по водообороту и очередности полива. Проведены работы по механической очистке каналов протяженностью 1030 км и применены водосберегающие технологии на площади 107 тысяч гектаров», - сообщил министр экологии в ходе заседания Правительства.

    По информации министра, для Кызылординской области из резерва Правительства выделены средства в сумме 3,6 млрд тенге на приобретение насосных установок и проведение ремонта, бурение скважин.

    «В южных регионах вегетационный период прошел без потерь. На сегодня для подготовки к вегетационному периоду 2023 года утвержден специальный план, приступили к начальным работам. С января месяца 2023 года совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами областей планируем проведение соответствующей разъяснительной работы среди фермеров», - пояснил глава ведомства.

    Ранее глава Правительства Алихан Смаилов сообщил, что более половины водопотребления приходится на аграрный сектор. Однако с каждым годом удовлетворение нужд сельского хозяйства становится все более сложной задачей из-за нарастающего дефицита воды.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Вода
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