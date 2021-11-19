План по обеспечению сырьем металлургических предприятий утвержден в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Документ содержит ряд системных мер – от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации логистики, внедрения инновационных (экологически чистых и энергосберегающих) технологий переработки металлолома.

«Вопрос сырьевого обеспечения металлургических предприятий является очень чувствительным для всех наших стран – в ЕАЭС в настоящее время уже около 1/3 стали производится с использованием лома, – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.– Комиссией совместно с профильными ведомствами наших стран проведен комплексный анализ сложившейся ситуации на общем рынке лома металлов союза. Основной вывод, который мы сделали, – в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику».

По словам министра ЕЭК, производство металла с использованием лома позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, поэтому утвержденный план также согласуется с текущей глобальной климатической повесткой, по которой сейчас на площадке ЕЭК формируются общие подходы в рамках ЕАЭС.

«Принятие плана создает условия для развития кооперации в сфере сырьевого обеспечения металлургической отрасли, которая является одной из ведущих отраслей на внутреннем рынке ЕАЭС на долгосрочной основе, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности евразийских металлургических предприятий на внутреннем и внешних рынках. Реализация плана мероприятий позволит нам комплексно решить проблему сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств союза», – резюмировал Артак Камалян.



