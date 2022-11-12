План перевыполнили – главный тренер женской сборной Казахстана по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иордании в первый день финала чемпионата Азии по боксу были выявлены сильнейшие женщины-боксеры континента. По итогам чемпионата сборная Казахстана завоевала девять медалей, в том числе три «золота», одно «серебро» и пять «бронз». В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Сафиуллин Шамиль Абдулбариевич поделился впечатлениями о выступлении наших спортсменок.
- Выступление у нас было неплохое, мы запланировали, что у нас будут два чемпиона Азии, мы этот план перевыполнили, у нас три чемпиона Азии.
После этого чемпионата Азии мы будем проводить чемпионат Казахстана, где будем определять участников, которые будут выступать на чемпионате мира.
В следующем году будет чемпионат мира по боксу в Индии и Азиатские игры в Китае.
Мы планируем, что в чемпионате Казахстана примут участие все, в том числе призеры и победители этого чемпионата.