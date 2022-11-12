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    План перевыполнили – главный тренер женской сборной Казахстана по боксу

    12 Ноября 2022, 08:07

    АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иордании в первый день финала чемпионата Азии по боксу были выявлены сильнейшие женщины-боксеры континента. По итогам чемпионата сборная Казахстана завоевала девять медалей, в том числе три «золота», одно «серебро» и пять «бронз». В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Сафиуллин Шамиль Абдулбариевич поделился впечатлениями о выступлении наших спортсменок.

    - Выступление у нас было неплохое, мы запланировали, что у нас будут два чемпиона Азии, мы этот план перевыполнили, у нас три чемпиона Азии.

    Хотелось бы отметить бои Карины Ибрагимовой, поскольку в полуфинале она выиграла финалистку Олимпийских игр и чемпионку мира. Она победила олимпийскую чемпионку. Бой конечно, непростой был, тяжелый. Третьи раунд она уступила, но за счет первых двух раундов она победила в этом бою и выиграла олимпийскую чемпионку.

    Также у нас Алуа Балкибекова уверенно прошла этот чемпионат, все бои выиграла ярко, уверенно. В финале, к сожалению, не получилось провести бой – ее соперница-японка травмировалась, и не вышла на бой.

    Шекербекова Жайна выиграла в финале у нас финалистку чемпионата мира. В целом, состав на этом чемпионате Азии у нас неплохой, полный состав, поэтому такое выступление – девять медалей, три «золота», одно «серебро» и пять бронзовых медалей.

    В целом, турнир прошел на хорошем уровне, все было организовано неплохо.

    После этого чемпионата Азии мы будем проводить чемпионат Казахстана, где будем определять участников, которые будут выступать на чемпионате мира.

    В следующем году будет чемпионат мира по боксу в Индии и Азиатские игры в Китае.

    Мы планируем, что в чемпионате Казахстана примут участие все, в том числе призеры и победители этого чемпионата.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Спорт Иордания Бокс
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