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    План обучения по НВП намерены пересмотреть в Казахстане

    14 Апреля 2023, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по изменению содержания календарно-тематического плана обучения предмету начальной военной и технологической подготовки в школьной программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После совершенствования учебных программ будет пересмотрено содержание календарно-тематического плана обучения предмету начальной военной и технологической подготовки в школьной программе», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, по его словам, изменится и название предмета начальной военной и технологической подготовки.

    В целом, над улучшением существующих программ на базе Национальной академии образования имени И. Алтынсарина работают около 300 разработчиков в составе учителей-практиков, ведущих ученых, методистов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование
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