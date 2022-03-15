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    План обеспечения продбезопасности: ряд поручений дал Алихан Смаилов

    15 Марта 2022, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поручения в рамках реализации Плана обеспечения продовольственной безопасности озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Правительства Алихан Смаилов поручил провести оценку эффективности действующих механизмов регулирования цен и выработать предложения по переходу от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения.

    «Административные рычаги сдерживания цен, как известно, нерыночный метод, нужно использовать и другие методы стимулирования стабильности цен», - отметил Алихан Смаилов.

    Как поручил Премьер-Министр, в рамках Плана необходимо предусмотреть меры по установлению долгосрочных устойчивых хозяйственных связей между субъектами АПК и торговли, развивая систему форвардных поставок.

    Важным звеном в цепочке обеспечения продовольственной безопасности является качество выпускаемой пищевой продукции.

    «В данном направлении следует проводить совершенствование ветеринарного и фитосанитарного контроля, сертификацию пищевой продукции. Также необходимо развивать аграрную науку. Следует обеспечить интеграцию процессов научных исследований, подготовки кадров и внедрение достижений в производство», - обратился глава Правительства.

    По словам Алихана Смаилова, в Плане необходимо предусмотреть конкретные задачи по созданию на базе аграрных университетов исследовательских центров, включив в их состав аграрные научные институты, опытные хозяйства.

    «Предусмотренные Планом по обеспечению продовольственной безопасности мероприятия должны быть декомпозированы в региональных планах развития. Необходимо утвердить KPI для акиматов областей по обеспечению продовольственной безопасности», - отметил А. Смаилов.

    Вместе с тем Премьер-Министр поручил Министерству сельского хозяйства доработать План и внести соответствующий проект решения Правительства с учетом обсуждения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Цены и тарифы Алихан Смаилов
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